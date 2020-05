Bordoni: delibera Osp strumento operativo, ottima cosa

Roma- “Commercio, bene delibera su Osp, uno strumento operativo per bar e ristoranti che potranno ampliare i loro spazi esterni. Un primo segnale dalla Giunta, anche se tardivo e frutto di molte pressioni da parte di tutti i partiti a cominciare dalla Lega che si dichiara disponibile convergere sul testo che verra’ portato in Assemblea capitolina per miglioralo e rafforzarlo”. Cosi’ il consigliere della Lega del Comune di Roma, Davide Bordoni.

Bordoni poi aggiunge: “Il provvedimento non deve essere una mera concessione al settore della ristorazione ma la base su cui poggiare un progetto di rilancio. Auspichiamo sinergia, all’insegna della collaborazione, tra Sovrintendenze comunali e statali necessaria quanto il lavoro dei vigili a cui spetteranno i controlli. Nel Centro storico e’ in atto una crisi drammatica e si sarebbe potuto evitare il braccio di ferro tra Commissione e Giunta. Dopo l’accantonamento della delibera di Coia ci confronteremo sui testi approvati ma bisogna smettere di pensare nell’ottica dell’emergenza, augurandoci che l’epidemia passi in fretta, ristoratori e imprenditori avranno bisogno di molto piu’ tempo per riprendersi”.