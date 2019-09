Bordoni: disabile salta esame università a causa di condizioni metro

Roma – “Avrebbe dovuto sostenere un esame all’universita’ ma non e’ arrivato in tempo a causa della metro di Roma che l’ha tenuto in ostaggio, fermata dopo fermata, perche’ nessuna dotata di un ascensore funzionante o di montascale in servizio.

Matteo Chittarro, affetto da una malattia congenita che lo costringe in sedia a rotelle, da Marconi ieri ha proseguito fino a Laurentina per trovare una piattaforma funzionate in direzione opposta solo ad Eur Fermi.

Questa Amministrazione non affronta nel modo corretto le parole ‘accessibilita” e ‘disabilita” ed e’ una vergogna quello che e’ accaduto. Non viene assicurata neanche la manutenzione ordinaria e come al solito Roma si dimostra una citta’ contro i disabili: la questione e’ messa sullo sfondo quando invece sono tante le persone che, affette da disabilita’, prendono i mezzi pubblici ogni giorno. Per non parlare di tutti gli autobus in circolazione ancora non dotati di pedana.

Presentero’ un’interrogazione urgente perche’ vicende come questa gettano nello sconforto e non devono piu’ ripetersi”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea capitolina.