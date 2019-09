Bordoni: Domani a Roma per sostenere le Imprese

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia: “Il Tax free day è il giorno dell’anno in cui le imprese cominciano a destinare i guadagni aziendali non al fisco, ovvero il giorno in cui reddito d’impresa può essere usato dall’imprenditore per soddisfare i bisogni propri e della sua famiglia. Domani interverrò al Tax Free Day 2019 a Roma presso la Casa delle Imprese in Viale Guglielmo Massaia 31, organizzato dal CNA che annualmente redige un rapporto sulla tassazione complessiva che grava su artigiani e piccole imprese italiane. Parteciperemo a sostegno delle Imprese e sarà occasione per discutere, insieme agli Assessori al Bilancio e allo Sviluppo Economico della Capitale, delle problematiche degli imprenditori e di come una riduzione delle tasse vuol dire maggiore competitività per incentivare l’innovazione e favorire l’occupazione.” Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina