Bordoni: domani presenti in tutti Municipi con banchetti Forza Italia

Roma – “Domani dalle 9 alle 13 Forza Italia ha organizzato nei quindici municipi della Capitale i banchetti informativi per spiegare a tutti i cittadini gli enormi e incalcolabili danni che sta producendo la politica del governo giallo-verde e la pessima gestione amministrativa dei 5 Stelle negli ultimi due anni a Roma. Saranno presenti i parlamentari di Forza Italia e il Vice presidente Antonio Tajani. Questo non e’ il governo del tanto declamato cambiamento, ma e’ il Governo del no, che sta distruggendo lavoro, sviluppo e risparmi”.

“Con il decreto Dignita’ sono gia’ andati in fumo 25mila posti di lavoro; inaccettabile lo stop alle grandi opere come la Tav, il Terzo Valico e la Gronda di Genova, che ci rende meno competitivi rispetto agli altri Paesi europei; un miliardo e mezzo di interessi in piu’ gia’ pagati per il debito pubblico che si traducono in meno prestiti alle famiglie e alle imprese”.

“Forza Italia, al contrario e’ per il si’! Si’ alla flat tax al 23%, si’ alle grandi opere e si’ alla difesa dei risparmiatori!”. Lo dichiara Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di FI in Campidoglio.