Bordoni: domenica prosegue lavoro programma per città con Salvini

Roma – “Lo stato in cui versa la Capitale e’ sotto gli occhi di tutti, problemi di tutti i tipi affliggono da troppo tempo Roma ma non puo’ e non deve rimanere tutto cosi’. La grande manifestazione promossa da Matteo Salvini che si terra’ il 16 febbraio alle ore 16.30 al Palazzo dei Congressi all’Eur ha nel suo titolo, ‘Roma torna capitale’, l’obiettivo di risalire la china e dare una sterzata al trend negativo che frena lo sviluppo della Citta’.”

“È gia’ in corso la costruzione di un futuro diverso con il lavoro programmatico per Roma; domenica interverranno le categorie in un confronto aperto e diretto sulle cose necessarie da fare perche’ prima di un sindaco serve un programma e una squadra. Partecipero’ con entusiasmo perche’, dopo aver dato vita al gruppo della Lega in Campidoglio, ora ci attendono le sfide piu’ dure che affronteremo insieme ai nostri consiglieri e al coordinatore romano Claudio Durigon. Sono convinto che la risposta dei cittadini sara’ piu’ che positiva con una grande partecipazione a sostegno di Matteo Salvini perche’ c’e’ voglia di cambiare e di uscire dallo stallo in cui l’attuale amministrazione ha confinato Roma e l’intera Regione”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.