Bordoni: dopo 3 anni fine delle scuse, unica via da percorrere per Raggi sono dimissioni

Roma – “Oggi vi e’ stata la prima seduta dell’assemblea capitolina dopo l’arresto del Presidente Marcello De Vito. La Sindaca Raggi e’ venuta in aula a bofonchiare qualcosa che evidentemente non ha rassicurato ne’ la maggioranza ne’ tanto meno l’opposizione. La citta’ e’ completamente bloccata per quanto riguarda gli investimenti, e i dati forniti dallo studio Ambrosetti in collaborazione con Unindustria Roma confermano questa tesi: Pil in picchiata e Roma che passa dal secondo al sesto posto tra le citta’ italiane piu’ ricche”.

Cosi’ in una nota Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio. “Dopo circa tre anni di governo non ci sono piu’ scuse, non c’e’ stato alcun miglioramento su tutta la linea e i risultati si vedono. Credo che l’unica alternativa possibile per evitare questa lunga e inevitabile agonia e’ che la Sindaca si faccia da parte e scelga la via delle dimissioni a causa della sua totale incapacita’ politica ed amministrativa”, conclude il testo.