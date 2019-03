Bordoni: emozione per visita Papa, non dimenticare sue parole

Roma – “Con grande emozione e con profondo rispetto oggi l’Assemblea Capitolina ha ricevuto Sua Santita’, Papa Francesco, in visita a Palazzo Senatori. Siamo grati, come amministratori della Capitale, per la grande attenzione del Vescovo di Roma alla nostra citta’. In modo particolare, le parole del Santo Padre ci esortano a vivere e ad amministrare con un atteggiamento di liberta’ cristiana in grado di mettere al centro la persona nella costruzione del bene comune. Oggi, ancora una volta, ci e’ stato ricordato che una societa’ solidale e’ alla base di un’amministrazione sana che sappia rispettare e garantire diritti e doveri”.

“Da parte mia, confermo il mio impegno a lavorare con spirito di servizio per dare risposte concrete alla citta’ senza dimenticare quanto ha detto Papa Francesco sulla vocazione di Roma all’accoglienza e all’ospitalita’ – continua Bordoni-. Non a caso ci ha fatto dono del suo libro Ripensare il futuro dalle relazioni. Discorsi sull’Europa, scrivendo nella dedica: Romasia sempre fedele alla sua vocazione e alla sua missione nella storia e nel mondo. Grazie Papa Francesco!”. Cosi’ in una nota Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio.