Bordoni: Europei nuoto a Roma obiettivo importante

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, che oggi ha partecipato alla premiazione in Campidoglio di Simona Quadarella:

Nella rappresentanza dei consiglieri di Roma Capitale ho partecipato alla cerimonia di premiazione della campionessa di nuoto Simona Quadarella promossa su iniziativa della sindaca Raggi. Oltre a complimentarmi per i successi che ha ottenuto condivido anche le speranze della giovane atleta azzurra: Gli Europei di Nuoto a Roma sono un obiettivo importante da raggiungere; i grandi eventi non solo danno lustro alla Città ma sono una grande opportunità per lo sviluppo delle infrastrutture e per gli investimenti. Il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli, a cui vanno i mei ringraziamenti per il lavoro svolto, e gli allenatori oggi presenti in Campidoglio sanno che per mantenere l’Italia sempre competitiva oltre ad energia e passione è necessario puntare sui nostri ragazzi con tutti i mezzi necessari. Ancora un grazie e Simona Quadarella, romana Doc, che dal Polo Natatorio di Ostia fino all’oro nel medagliere dei Mondiali di Nuoto in Corea del Sud non si è mai fermata, con lo sguardo già rivolto a Tokyo, la sua prossima sfida. Così in una nota Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina