Bordoni: ferma contrarietà a liquidazione Roma Metropolitane, no pregiudizi da parte Giunta

Roma – Ribadiamo con fermezza la nostra contrarietà a qualsiasi liquidazione, controllata o meno, di Roma Metropolitane. Azioni pretestuose come questa mettono a repentaglio la Mobilità nella nostra Città.

La mia solidarietà ai dipendenti di Roma Metropolitane e della Multiservizi che stanno vivendo giornate di protesta particolarmente difficili e intesi manifestando sotto il Campidoglio, e il tutto solo per ribadire e difendere i loro diritti.

Società che potrebbero essere, se solo l’Amministrazione decidesse di fare investimenti adeguati, il fiore all’occhiello di questa Città in termini di capitale umano e qualità dei servizi non possono avere un destino segnato dai pregiudizi di questa Giunta.

Diciamo no alla liquidazione di Roma Metropolitane e no a tutte quelle misure che penalizzano i lavoratori, dal taglio degli stipendi alla sottrazione di competenze e risorse per Roma. Così conclude la nota Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina