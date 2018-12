Bordoni (FI): Roma, bilancio Raggi 2018 è disastroso

Roma – “Fine anno e’ tempo di bilanci e quello di Roma e’ a dir poco disastroso. Diventa un’impresa salvare qualcosa di questa gestione a 5 stelle che ha inanellato un insuccesso dietro l’altro. Emergenza rifiuti a Gennaio, Roma paralizzata dalla neve a Febbraio, emergenza buche a Marzo, bus a fuoco in pieno centro a Maggio, distruzione di mezzi Ama a giugno, una ragazza morta sulle strisce inesistenti a luglio, sdraio e lettini sul Tevere con vista baraccopoli ad agosto, strage di alberi a settembre, crolla scala mobile della metro a ottobre, allarme diossina per rogo al Tmb Salario a dicembre. Mi sembra che possa bastare e mi auguro che la citta’ di Roma possa vivere con il nuovo anno tempi migliori”. Cosi’ in una nota il capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Davide Bordoni.