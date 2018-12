Bordoni (FI): viabiltà Roma nel caos, subito tavolo istituzionale

Roma – “La protesta dei pullman che oggi hanno paralizzato il centro della Capitale viene a completare il quadro drammatico in cui versa Roma. Dopo le stazioni metro chiuse e riaperte a singhiozzo, i noleggi con conducente in manifestazione davanti il senato, lo sciopero bianco dei taxi a Termini ora anche i pullman turistici. Un vero incubo in cui e’ piombata la citta’ e che a nostro avviso difficilmente l’amministrazione cittadina a 5 stelle e il ministro Toninelli, responsabile del settore, avranno la capacita’ di risolvere da soli. Da qui due appelli, al prefetto affinche’ mediante un provvedimento mirato possa aiutare Roma a superare questo momento particolarmente difficile per i cittadini proprio in prossimita’ delle festivita’ natalizie e al Campidoglio affinche’ apra una tavolo di confronto con le categorie, pullman turistici in testa”.

Cosi’ in una nota Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della commissione Ambiente capitolina.