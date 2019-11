Bordoni: finalmente Lamorgese ammette recrudescenza violenza a Roma

Roma – Nella preoccupazione che stiamo vivendo da diversi mesi, tanto da spingerci a richiedere un incontro con il Prefetto di Roma, in cui Forza Italia ha esposto tutte le criticità del problema Sicurezza nella Capitale, oggi il ministro degli interni Lamorgese a denti stretti ci parla di una recrudescenza “un po’ evidente” dei fenomeni violenti a Roma.

Il 15 di questo mese finalmente si riunira’ il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura.

La Dott.ssa Pantalone, anche grazie al tavolo di confronto con la delegazione di FI ha le idee chiare su cosa serve alla Città. Più uomini e mezzi distribuiti meglio sul territorio, ripensando ad una dislocazione più efficiente dei presidi e delle Caserme nei territori più sensibili.

Senza dimenticare al ruolo determinante della videosorveglianza. Dobbiamo scongiurare l’escalation di violenza ed evitare che possano avere spazio forme di difesa fai da te o di giustizia di piazza. In tutto questo riamane sullo sfondo la sindaca Raggi spettatore inerme di quello che sta accadendo nella Capitale d’Italia.

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina