Bordoni-Foglio-Albani: a Garbatella preoccupazione per mancata raccolta rifiuti

Roma – “Commercianti e cittadini fortemente preoccupati per la mancata raccolta dei rifiuti dalla strada, cumuli di spazzatura che trasbordano dai cassonetti, cattivi odori che con il caldo invadono le strade, questo e’ il desolante quadro consegnatoci dalla Garbatella, storico quartiere romano e ora uno dei centri piu’ importanti della movida romana. Mancata programmazione, l’Ama un’azienda lasciata allo sbando, ritardi nella consegna dei chips ai commercianti e un Municipio che, per evidenti ragioni politiche, non dialoga con l’Amministrazione ha reso ancora piu’ esplosiva la situazione”. Cosi’ in una nota congiunta Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea capitolina, il consigliere di FI del Municipio VIII in Campidoglio, Simone Foglio, e del presidente del club di FI, Marco Albani, da diversi anni punto di riferimento sul territorio.

“Garbatella e’ solo uno dei tanti esempi, il fronte apertosi a causa della cattiva gestione del ciclo dei rifiuti e’ ormai diffuso e generalizzato e quest’amministrazione e’ la prima responsabile dei danni subiti da Roma Capitale. Non e’ piu’ ammissibile che ristoratori, commercianti si trovino davanti ai negozi montagne di rifiuti che diventano polo di attrazione per topi, piccioni e gabbiani e’ ora che la Sindaca intervenga immediatamente a ripristinare il dovuto decoro e a tutelare la salute dei cittadini”.