Bordoni: a fontana di Trevi fenomeno abusivismo dilagante

Roma – “Con la commissione Commercio abbiamo effettuato un sopralluogo in via delle Muratte nei pressi della fontana di Trevi, in pieno centro storico, per verificare e prendere atto del dilagante fenomeno dell’abusivismo commerciale. Un controllo, quello di stamattina, piu’ volte sollecitato. Abbiamo chiesto ai vigili urbani di intervenire in maniera forte per applicare le dovute sanzione ed effettuare il relativi sequestri perche’ Roma non puo’ essere la Capitale dell’abusivismo, purtroppo molto frequente nelle zone particolarmente frequentate dai turisti”. Cosi’ il coordinatore romano di Forza Italia e consigliere capitolino, Davide Bordoni.

“Abbiamo inoltre chiesto- prosegue Bordoni- il potenziamento di tutte le Forze dell’Ordine al fine di eseguire controlli piu’ frequenti e stringenti. Non possiamo far finta di niente. Non sono ammesse attivita’ del genere perche’ prive di richiesta di occupazione di suolo pubblico, perche’ vendono merce senza pagare le relative tasse, perche’ non rilasciano scontrini fiscali. La legalita’ non puo’ essere solo un tema da sbandierare, se poi non lo sappiamo far rispettare. Ricordiamo poi che l’esercizio del commercio senza autorizzazione su aree pubbliche e’ soggetto al sequestro della merce con sanzioni amministrative e penali, e che anche il cliente rischia di incorrere in gravi provvedimenti amministrativi”.