Bordoni: Forza Italia in tutti i Municipi contro la Raggi, 12 Ottobre raccolta firme per dire basta a questa Amministrazione

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

In tutte le piazze dei Municipi di Roma parte il 12 Ottobre la raccolta di firme per mandare via uno dei peggiori sindaci della Storia di Roma. Forza Italia si mobiliterà compatta. Con unità di intenti e con tutto il Centrodestra stiamo valutando un’azione sinergica in Campidoglio per contrastare la deriva di questa Amministrazione 5 stelle che con Roma Metropolitane e AMA ha mostrato tutta l’inadeguatezza delle sue politiche. Stiamo concordano una cabina di regia per il programma e per il prossimo candidato sindaco che dovrà rappresentare al meglio i valori del Centrodestra unito aiutando Roma a rialzarsi da chi l’ha buttata giù a colpi di incompetenza. Il 12 Ottobre saremo in tutte le piazze dei Municipi di Roma per dire che Forza Italia c’è, con i suoi dirigenti e gli attivisti sempre tra la gente. Quello che ha portato la Raggi non è il governo del tanto declamato cambiamento, ma è il Governo del non fare, dei lavoratori a casa e delle strade piene di rifiuti. Stanno distruggendo Roma e l’immagine della Città. Adesso basta, Adesso cambiamo Sindaco. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.