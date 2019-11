Bordoni: Forza Italia vuole tutelare lavoratori e al contempo assicurare continuità nei lavori

Roma – “Le giornate di passione per chi usa i mezzi pubblici a Roma non finiscono mai. Dopo Barberini che resta bloccata, chiusa forse anche per il Natale, lo stop è arrivato anche per Baldo degli Ubaldi. Oggi si è tenuta una Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza sulla vicenda di Roma Metropolitane con l’audizione dell’Amm.re Unico Santucci per ricevere chiarimenti in merito alle conseguenze della messa in liquidazione della società e alla futura ricollocazione dei dipendenti”.

“Forza Italia vuole tutelare i lavoratori e al contempo assicurare la continuità nei lavori. Chi paga il prezzo di una cattiva gestione sono solo i romani e qui ogni giorno ne esce fuori una ma le scuse per i disagi non bastano. Ai vertici dell’azienda e alla sindaca Raggi ricordo che la stazione Barberini e’ chiusa da mesi, che un giorno si’ e l’altro pure il servizio viene bloccato o rallentato per guasti e che le scale mobili e gli ascensori rotti nelle varie stazioni non si contano piu’.

I cittadini sono esausti e aspettano risposte e non scuse”. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina