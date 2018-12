Bordoni: furto pietre oltraggio a memoria, autori vengano presi

Roma – “Grande solidarieta’ al mondo ebraico colpito da un gesto insano e privo di qualsiasi principio di umanita’”.

Strappare dal selciato e rubare 20 pietre d’inciampo in via Madonna dei Monti realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare i cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento e’ un vero oltraggio alla memoria e mi auguro che gli autori vengano individuati al piu’ presto e puniti con estrema severita’”.

Cosi’ Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della commissione Ambiente.