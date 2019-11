Bordoni in merito a rapina Cinecittà: Sicurezza preoccupa sempre di più

Roma – Rapina con spari nei pressi di Cinecittà, in via Ciamarra, nella zona est della città. Un rapinatore è morto e anche il titolare del bar è rimasto ferito, ma guai a chiamarla Gotham City. A tentare il colpo erano in due ma nella colluttazione tra tabaccaio e rapinatori sono partiti due colpi di pistola con le inevitabili conseguenze.

È ormai evidente come nella Capitale, che sia per regolamento di conti o per atti di delinquenza abituale, ricorri un uso preoccupante delle armi da fuoco e si perda la vita per niente. A cosa sarebbero dovuti i servire i soldi di questa rapina? Armi e droga sono il binomio preoccupante dove si sta incartando questa Città. Urge il potenziamento degli uomini, almeno 200 agenti in più, e il piano dei commissariati sul territorio deve tornare ad avere una priorità assoluta.

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina. Torna a chiedere più sicurezza anche Sandro Toti, coordinatore e capogruppo di Forza Italia del VII Municipio, che si fa portavoce della preoccupazione dei commercianti. “Non si può avere paura di chiudere le serrande la sera e vivere con costante preoccupazione per colleghi e familiari.

Ieri il tabaccaio ha reagito, mettendo a rischio la sua vita. Siamo alla giustizia fai da te che rappresenta sempre il fallimento delle Istituzioni. Chiediamo più Sicurezza perché il clima di impunità che porta i delinquenti ad agire in questo modo non è più accettabile