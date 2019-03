Bordoni: inadeguatezza sindaca problema serio, piani sviluppo latitano

Roma – “Nuova tegola per Roma: mentre le altre capitali europee producono il 20% del Pil nazionale, Roma dopo l’ultimo scivolone ormai contribuisce solo per il 9% del Pil italiano e perde quattro posizioni in tre anni, precipitando al sesto posto delle citta’ italiane piu’ ricche, dietro anche a citta’ come Modena e Bolzano”. Cosi’ in una nota Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio.

“I piani di sviluppo latitano, non si riesce a capire quale direzione voglia prendere questa Amministrazione che risulta incapace di gestire gli affari correnti, figuriamoci progettare il futuro di una capitale europea- continua il testo- L’inadeguatezza della Sindaca e’ un problema serissimo, una girandola di nomine di assessori e amministratori di aziende partecipate uno piu’ inconcludente dell’altro non assicura neanche i fondamentali: il trasporto pubblico, il decoro e la pulizia della citta’, la manutenzione stradale sono ormai al collasso”.

“E’ un’agonia a cui questa giunta sta condannando tutti noi- si legge nella nota di Bordoni- i romani, gli investitori, le imprese che abbandonano la Capitale ogni giorno meno bella e piu’ povera. E poi, mentre il governo nazionale comincia a pensare di spogliare Roma anche di alcuni enti e Ministeri, nell’ottica di un decentramento che nulla vuole lasciare alla nostra Capitale, la giunta Raggi rimane ancora immobile e non difende la nostra citta’. Crediamo che i cittadini che hanno votato in massa questa maggioranza solo tre anni fa ora abbiano capito l’errore gravissimo che hanno fatto. Auspichiamo un nuovo fronte dei moderati che possa orgogliosamente occuparsi della riscossa del fare contro la politica delle parole dietro cui c’e’ il nulla”.

“Vogliamo costruire una citta’ business-friendly, accogliente, decorosa, in cui sia conveniente e facile investire, in cui fare impresa sia considerato un valore e non una colpa. Questo perche’ crea posti di lavoro, nuove occasioni di rigenerazione urbana, una citta’ bella e attrattiva per i cittadini e anche per il turismo di fascia alta, che porta lustro e soldi all’economia della nostra amata Capitale”, conclude Bordoni.