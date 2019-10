Bordoni: inconcepibile ciò che sta accadendo in Multiservizi, ci opponiamo a riduzione stipendi

Roma – Quanto sta accadendo in Multiservizi non è concepibile e deve ricevere uno stop immediato da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale. Abbiamo subito presentato una mozione con urgenza per discutere la situazione della Multiservizi.

Chiediamo che la Sindaca e l’Assessore si attivino con ogni mezzo per sbloccare i pagamenti dovuti ai dipendenti in ottemperanza del codice degli appalti e delle norme del CCNL vigente in opposizione ad una misura della riduzione della retribuzione del tutto arbitraria, infondata e fortemente lesiva dei legittimi interessi dei lavoratori.

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina ha presentato oggi una mozione, alla presenza di Franco Gaetani responsabile dei Servizi scolastici di Forza Italia, per il sostegno ai dipendenti della Multiservizi ai cui è stato comunicato il decurtamento del 30% della loro retribuzione. Così in una nota Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.