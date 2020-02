Bordoni: incrementare viaggi memoria per le scuole capitoline

Roma – Dopo che per troppi anni era caduto l’oblio su quei fatti orribili, una sofferenza senza volto e senza riconoscimento per molti – troppi – connazionali, oggi è il tempo del ricordo per tutti coloro che furono perseguitati, torturati, uccisi e – i più fortunati – costretti ad abbandonare la casa, gli averi e gli affetti per arrivare in esilio in altre regioni della madre patria.

– Così il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni in un post su Facebook – L’Italia, una grande nazione dalla storia importante, oggi non solo non può più dimenticare quanto accadde in quel periodo ma deve operarsi affinché le ferite del tempo vengano sanate.

Dopo aver partecipato negli scorsi anni ad un viaggio istituzionale che mi portò nei luoghi in cui si è consumata l’enorme tragedia delle Foibe, credo fermamente nell’utilità dei viaggi della memoria per le scuole romane.

A tal proposito chiederò all’Assemblea Capitolina di aumentare le dotazioni finanziarie affinché questa esperienza venga estesa ad un numero di scuole più ampio che possano diventare testimoni di questa storia affinché non sia mai più cancellata dalla memoria della nazione.

Davide Bordoni (Lega-Salvini Premier): 10 Febbraio, giornata di commemorazione dedicata ai martiri delle Foibe