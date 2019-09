Bordoni: insediamenti non autorizzati sono un problema

Roma – “A Roma, secondo le stime del Viminale sugli insediamenti Nomadi, oltre a sei villaggi autorizzati si contano 338 campi spontanei e non autorizzati con una presenza stimata di circa 2000 persone. Piu’ di trecento insediamenti abusivi sono un problema di pubblica sicurezza, oltre che di decoro urbano e controllo del territorio. Poche le risposte dell’Amministrazione su questi cosiddetti ‘campi informali’, chi monitora questi spazi? Non possiamo permettere che i cittadini romani vivano nell’insicurezza. Sono tre anni ormai che la sindaca Raggi e’ alla guida dell’amministrazione capitolina e ad oggi ancora nulla di concreto sulla questione degli insediamenti rom nella capitale: non c’e’ un piano serio per risolvere l’emergenza. La verita’ e’ che la giunta pentastellata non e’ in grado di realizzare politiche adeguate per risolvere la questione”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina.