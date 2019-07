Bordoni: intervenire a Trastevere su caos e degrado

Roma – “La zona di Trastevere, per il popolo della movida e per i turisti, e’ ormai riconosciuta come tra i principali luoghi della Capitale dove e’ possibile procurarsi droga facilmente. ‘Qui non si vive piu” e’ l’allarme dei residenti. Le regole ci sono, ma vanno applicate e soprattutto devono essere fatte rispettare. Si dovrebbero aumentare i controlli, fare un lavoro di presidio del territorio e di contrastato all’abusivismo. Cosa che non sta avvenendo. Ma l’allarme vita notturna fuori controllo non puo’ avere solo una risposta di polizia. Caos e degrado a Trastevere sono un problema politico e culturale che parte dall’impronta che si vuol dare a questa Citta’. Spaccio di notte e abusivismo di giorno sono la faccia di una stessa medaglia. L’assenza di controlli e l’incuria dei luoghi agevolano la criminalita’. Con l’abusivismo siamo in presenza di un furto alle imprese, un danno allo Stato. Si dovrebbe educare gli acquirenti a non comperare da abusivi, nella logica della sensibilizzazione. Come intende muoversi la Raggi? E’ l’ora che la Capitale torni a vivere. Ma serve un modello nuovo di citta’ ispirato al recupero concreto del territorio”. Cosi’ in un comunicato il consigliere Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e coordinatore romano.