Bordoni: lavoriamo con Fdi e Fi per candidato importante

Roma – “Spero che si trovi un candidato sindaco ‘importante’, degno della capitale d’Italia e di una delle citta’ piu’ belle e importanti al mondo. Servono soprattutto le capacita’, la singola ‘maglietta’ non ci interessa, anzi: il lavoro che si sta facendo e’ quello di aggregazione anche oltre la stessa coalizione di centrodestra, perche’ Roma merita di piu'”. Lo ha detto il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni, intervistato dall’agenzia Dire per la rubrica DIREzione Roma. Su Roma, invista delle amministrative del 2021, “c’e’ un lavoro sinergico sia con Fratelli d’Italia che con Forza Italia. Speriamo si aggiungano anche magari delle liste civiche proprio per avere una coalizione a 360 gradi che possa dare discontinuita’ al governo Raggi e anche a quello Marino. Credo che ci sia molto da lavorare, Roma ha bisogno di risorse, ha bisogno di poteri ma ha bisogno soprattutto di capacita’ politica e amministrativa, cosa che la Raggi non e’ riuscita a portare”, ha concluso Bordoni.