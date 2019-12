Bordoni: M5S hanno sprecato troppo in consulenze, staff e comunicazione

Roma – “Nella propaganda M5S il punto di maggiore incongruenza, dove spesso onesta’ fa rima con incapacita’, e’ quello del taglio degli sprechi da una parte, e gli staff elefantiaci per supportare i loro amministratori dall’altra”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino Davide Bordoni.

“Cosi’ i risparmi promessi e annunciati in realta’ si traducono solo in maggiori aggravi di spesa; 6,5 milioni nel Bilancio previsionale 2020/22 tanto costano consulenti e staff degli Assessori pentastellati- continua Bordoni- Per non parlare dell’esercito schierato nell’ufficio stampa del Comune. Un centinaio di persone, tra dipendenti e collaboratori, impegnati in una presa diretta per raccontare in maniera virtuale le gesta della sindaca e del suo seguito nei vari appuntamenti istituzionali, mentre la Citta’ reale e i suoi problemi sono sempre gli stessi.”

“La Raggi spende in consulenze quando invece potrebbe far funzione l’amministrazione. Dall’M5s che promette di combattere gli sprechi e tagliare le poltrone ci si aspettava un comportamento differente, di maggiore responsabilita’, valutiamo di presentare un esposto alle Corte dei conti perche’ a Roma si cura troppo la comunicazione e poco la Citta’, di una simile gestione si dovrebbe quanto meno venire a riferire in Commissione Trasparenza visto che e’ dei soldi dei cittadini romani che stiamo parlando”.