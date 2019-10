Bordoni: mensa scolastica è diritto di tutti, Amministrazione deve farsi carico della questione

Roma – Si è svolta oggi, su nostra richiesta, la Commissione Scuola Capitolina sul servizio di refezione scolastica per i plessi del Municipio X ‘Parini’, ‘Acqua Rossa’ e ‘Amendola-Guttuso’ che, all’avvio dell’anno scolastico, sono rimati senza servizio di refezione per gli studenti con il pregiudizio per il lavoro dei dipendenti nelle mense e disagi per le famiglie.

Ribadiamo come per oltre mille studenti di Osta i il servizio di refezione scolastica deve essere assicurato nell’interesse e nel rispetto delle abitudini alimentari dei bambini e di una corretta distribuzione nutrizionale nell’arco della giornata. La Commissione Scuola a seguito delle nostre sollecitazioni ha preso l’impegno di coinvolgere l’Assessore competente a risolvere la problematica.

Si deve estendere il servizio di mensa comunale anche ai ragazzi e agli alunni delle scuole ‘Parini’, ‘Acqua Rossa’ è Amendola-Guttuso’.

Agiremo tempestivamente nell’interesse di tutti affinché l’Amministrazione si faccia carico della questione. La mensa scolastica è un diritto di tutti. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina