Bordoni: no a distinzioni, esenzione Cosap mercati rionali

Roma – Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni: “Leggo che e’ intenzione del Comune procedere con l’esenzione dal pagamento della Cosap nei mercati rionali fino a fine 2020. Un passo in avanti ma non basta; l’obiettivo dovrebbe essere quello di mettere tutti in condizione di lavorare senza distinguere tra figli e figliastri.”

“Ricordo che a Roma ci sono attivita” che sono titolari di licenze storiche di esercizio, patrimonio della citta’, e a cui la Regione ha ribadito il diritto di operare su area pubblica di pregio e turistica.”

Prosegue Bordoni: “Approvo il sostegno agli operatori dei mercati rionali ma e’ necessario sanare questa disparita’ con chi svolge quelle attivita’ di varia natura merceologica, che operano su suolo pubblico e che rappresentano una parte importate del Commercio romano.”

“Sono convinto che sgomberare il campo da pregiudizi di metodo piu’ che di merito ci aiutera’ a risolvere un problema che e’ sotto gli occhi di tutti, non e’ settoriale ma riguarda la vita di famiglie.”

Conclude Bordoni: “L’abusivismo dilaga ma per ragioni poco comprensibili il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche relativamente al 2020 viene sospeso solo nei mercati e non a tutti gli operatori su area pubblica che faticano a tenere aperte le loro attivita’”.