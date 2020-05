Bordoni: no a trasferimento da Pozzallo nel Lazio e a Roma

Roma – “Il Lazio deve diventare l’hotspot della Sicilia? Approvata la maxi regolarizzazione di immigrati, appena il ministro Lamorgese torna alla carica contro i decreti Salvini, viene disposto il trasferimento a Roma di 30 migranti provenienti da Pozzallo in un momento in cui ci appare quanto meno illogico perche’ mette in difficolta’ i Cas, individuati nei piccoli comuni laziali, che saranno tenuti ad ospitarli con la possibile e prevedibile conseguenza di un loro dirottamento nella Capitale”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni, che aggiunge: “Il trasferimento tra l’altro implica tutta una serie di disposizioni che attengono alla loro vigilanza e alla sicurezza e in momenti dove la cautela diventa una regola di vita di questo trasferimento sinceramente se ne poteva fare a meno”.