Bordoni: non abbiamo partecipato al voto, delibera mette a rischio posti lavoro

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, si è espresso sulla messa in liquidazione di Roma Metropolitane:

La delibera passata ieri nell’Assemblea Capitolina, riguardante la messa in liquidazione di Roma Metropolitane, è un atto per noi politicamente inaccettabile e che dà la misura di quanti danni questa amministrazione si appresta a fare oltre a quelli già perpetrati. La città è allo sbando, invece di migliorare le partecipate le stanno smantellando e non ci sarà lo sviluppo delle metropolitane a Roma che sarebbe necessario per decongestionare la viabilità. Noi come Forza Italia non abbiamo partecipato al voto per una delibera che va a penalizzare lo sviluppo cittadino e al contempo mette a rischio tanti posti di lavoro. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina