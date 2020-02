Bordoni: non bastano scuse Raggi per disagi a turisti e commercianti metro Barberini

Roma – “Le scuse della Raggi non bastano, il danno al turismo e al Commercio romano e’ palese. Se la sindaca, rivolgendosi alla Ragioneria Generale starebbe valutando risarcimenti per negozianti e albergatori colpiti dai nove mesi di chiusura della Metro Barberini, spero davvero non abbia a ripetersi quello che e’ accaduto a Repubblica dove nemmeno e’ stato chiesto di presentare una domanda a chi fosse interessato”.

“Ad oggi solo ipotesi su agevolazioni per le imposte locali comunali tra piazza Esedra e via Nazionale. Il Campidoglio provveda in tempi brevi a fare un bando per tutelare chi e’ stato colpito da queste chiusure e non per una singola piazza ma per tutte quelle che hanno risentito in modo diretto dei danni”.

“I commercianti hanno dovuto sopportare enormi disagi e grandi perdite economiche. Quanto a Barberini l’inefficiente Amministrazione grillina garantisca provvedimenti immediati per la riapertura nella sua completezza”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.