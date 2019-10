Bordoni: Non ci rassicura la dicitura liquidazione controllata

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

Ieri sono andato a trovare i lavoratori in azienda e si respira un clima pesante a Roma Metropolitane ma non solo per quello che è successo con le Forze dell’Ordine, un evento grave che meriterà le giuste valutazioni. E’ evidente che stiamo parlando del destino di una società importante per Roma Capitale – afferma il consigliere Davide Bordoni intervenendo in Aula Giulio Cesare rivolgendosi alla Sindaca Virginia Raggi presente in aula nel dibattito su Roma Metropolitane – lo sviluppo delle Metropolitane credo che per ogni Capitale sia un obiettivo prioritario. Non ci rassicura la dicitura liquidazione controllata, ben vengano le rassicurazioni sui lavoratori ma credo che l’Assemblea Capitolina e le commissioni competenti debbano capire realmente quello che sta succedendo nella scelta dei manager, e lo abbiamo visto in AMA cosa significa scegliere manager sbagliati. L’invito che faccio come forza politica è di salvaguardare l’azienda attraverso il dialogo e gli obiettivi strategici dell’azienda. Non possiamo azzerare il know-how acquisito con l’esperienza dei lavoratori, dobbiamo trovare una strategia condivisa, rivendendo l’aspetto della liquidazione controllata, le rassicurazioni non bastano servono provvedimenti seri. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina intervenendo in Aula Giulio Cesare rivolgendosi alla Sindaca Virginia Raggi nel dibattito su Roma Metropolitane