Bordoni: non è stato di calamità ma di irresponsabilità

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito al nubifragio che ha colpito Roma:

Il nubifragio che ha colpito la Capitale ha trovato la Città, come prevedibile, impreparata e ha prodotto una situazione di problematiche con numerosi disagi che sono tutt’ora in corso a danno dei romani con allagamenti e trasporto sia pubblico che privato in tilt. Centinaia di interventi; la maggior parte dei casi riguarda alberi e rami caduti, pali pericolanti, danni d’acqua in genere che hanno colpito tutta Roma e provincia. È vero che non si possono fermare i fenomeni naturali, ma limitare i danni sarebbe un dovere. Si continua a non fare prevenzione ma non è possibile riprendere le attività lavorative con ulteriori chiusure sulla linea A della Metro come Manzoni per allegamento così come il sottopasso della stazione Tiburtina. Più che stato di calamità è stato di irresponsabilità. Servono assessori all’Ambiente e ai Lavori pubblici che abbiano le dovute competenze, esperienza in campo ambientale ma soprattutto conoscenza del territorio. È ora di responsabilizzare questa Amministrazione. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina