Bordoni: non necessario intervento esercito se ci fosse piano per strade

Roma – “Il rapporto Ispra-Snpa sulla qualita’ dell’Ambiente Urbano presentato stamani in Senato ha fatto rilevare che a Roma dove solo negli ultimi 10 mesi del 2018 si sono registrate ben 136 voragini. Un dato che mette paura e soprattutto mette a rischio la vita di tanti cittadini”.

“Evocare l’Esercito non serve, basterebbe attuare un serio piano per mettere in sicurezza le strade il cui dissesto e’ sotto gli occhi di tutti e ben poco si e’ fatto per evitarlo”. Cosi’ in un comunicato Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e vicepresidente della Commissione Ambiente Capitolina.