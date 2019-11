Bordoni: non viene fatto nulla per aiutare commercianti

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito al prolungamento dell’orario delle Ztl:

Siamo costretti a ricordare a questa Amministrazione come i provvedimenti spot, green o che fanno leva sulle capacità di un trasporto pubblico non l’altezza di una Capitale europea finiscano solo ed unicamente per ricadere sui romani già messi duramente alla prova. Il prolungamento dell’orario dello Ztl fino alle 19,00 nel centro di Roma è una decisione che ancora una volta va contro la sopravvivenza delle attività commerciali che sono posizionate all’interno dell’area a traffico limitato. Presenteremo una mozione in Aula e chiederemo inoltre una Commissione Commercio con la partecipazione di tutte le realtà sindacali del Centro storico. E’ un provvedimento da evitare assolutamente che penalizza ulteriormente il nostro comparto produttivo e commerciale. Invece di lavorare su politiche di sviluppo, con questa proposta si fa cadere una mannaia su tutti i locali, negozi, ristoranti che già vivono un momento difficile. Invece di pensare a risollevare l’economia di Roma la stanno definitivamente distruggendo. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina