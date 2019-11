Bordoni: nuova riunione del coordinamento per organizzare iniziative Municipio X

Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia, in merito alla nuova riunione del coordinamento per organizzare le prossime iniziative del Municipio X:

Ha preso il via oggi da Ostia il primo di tutta una serie di incontri con l’organizzazione territoriale di Forza Italia per affrontare le varie problematiche che investono i cittadini di tante zone periferiche di Roma. Si è iniziato con il sopralluogo a Via Mar Rosso cui seguiranno tutta una serie di altri incontri che riguarderanno altre zone come l’Infernetto , Acilia , Dragona , Nuova Ostia e Ostia Antica. Gli incontri previsti serviranno da trampolino per tutta una serie di susseguenti adempienze amministrative atte alla risoluzione dei tanti problemi che affliggono queste periferie e che l’attuale conduzione ha abbandonato condannandole ad un inevitabile degrado. Prossimi appuntamenti a breve scadenza sono fissati a via Vasco de Gama e via delle Gondole e flash mob alla stazione di Dragona che doveva essere aperta un anno e mezzo fa e invece è ancora tutto fermo. Così in una nota Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea Capitolina. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina