Bordoni: occupazione suolo pubblico, chiesto dimezzamento tassa

Roma – “Con la nostra proposta di dimezzamento della tassa di occupazione di suolo pubblico sollecitiamo tempi celeri e rassicurazioni per tutte quelle imprese e negozi che chiedono l’attenzione della sindaca Raggi. Se il Comune non si attiva subito, rischiamo che coloro che producono ricchezza e posti di lavoro a causa della situazione di emergenza sanitaria dovranno chiudere definitivamente i battenti”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. “Le strade sono vuote e i negozi deserti- afferma Bordoni- si chiude al pubblico anche Palazzo Senatorio ma sulla testa dei commercianti rimane il peso di una tassazione insostenibile. Serve subito, come sostegno diretto ed immediato, l’attuazione del provvedimento di dimezzamento dell’occupazione di suolo pubblico che la LEGA ha gia’ avviato per l’iter di approvazione in Aula congiuntamente alla sospensione della tassa di soggiorno per il 2020”.