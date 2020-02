Bordoni: ormai andare contro Salvini è unico motivo per fare cose

Roma – “Ne ferisce piu’ la penna che la spada, sara’ vero o no, nel dubbio l’assessore De Santis si affretta a comporre la sua arringa difensiva per la sindaca affidandola a Facebook puntando al cuore di un elettorato 5s che esiste solo nella bonta’ di guardare il bicchiere mezzo pieno anziche’ mezzo vuoto”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.

“Se per De Santis- afferma Bordoni- chi governa paga il dazio, ribadisco che sono i cittadini a pagare pegno per questa amministrazione che tiene Roma bloccata. Oggi sento parlare di mettere in cantiere la Metro D quando le altre linee che la precedono sono messe parecchio male. Piace anche poco l’idea di Raggi contro Salvini, se la sindaca vuole ricandidarsi per prendersi il suo mezzo consenso libera di farlo, ma l’unico motivo per fare le cose sembra ormai andare contro Salvini. L’attuale Governo nazionale giallo-rosso ha gia’ fatto emergere limiti e difetti di questa pericolosa vocazione”.