Bordoni: per ospedali necessario presidio esercito

Roma – “Dopo il sabotaggio al laboratorio test COVID-19 del San Camillo e’ arrivato il momento di mettere sotto il presidio e il controllo dell’Esercito gli ospedali impegnati in prima linea a fronteggiare l’epidemia. Si devono trovare subito i responsabili dell’attacco ma si deve anche riflettere su quanto poco fino adesso sia stato fatto in termini di tutela e sicurezza dei nostri presidi ospedalieri. In questo periodo, piu’ di altri, abbiamo compreso che la salute e’ il nostro bene primario e dobbiamo tornare a difenderlo, se serve, anche l’utilizzo delle Forze Armate.”

“Per anni la sanita’ in Italia ha prestato il fianco con infermieri e medici vittime inermi di ripetute aggressioni. Nei luoghi deputati alle cure niente puo’ giustificare aggressioni al personale sanitario o danneggiamenti, come quello denunciato, alle strumentazioni ospedaliere. Preoccupa anche l’attacco hacker, oggetto di opportune indagini, al sistema informatico dello Spallanzani. Lo Stato non deve mostrare piu’ segni di debolezza. È compito de Governo e delle Regioni garantire l’incolumita’ di chi lavora per garantire la nostra salute”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.