Bordoni: Ostia pattumiera della città di Roma?

Roma – “Invece di valorizzare Ostia Antica, il mare, la pineta, pare ormai certo che la Raggi abbia preferito inviare dal Campidoglio ogni giorno 200 tonnellate di spazzatura proveniente da tutta Roma. Il tritovagliatore che prima doveva rimanere spento e poi essere usato solo per i picchi del X Municipio, oggi sui giornali diventa la soluzione strutturale per lo smaltimento di tutti i rifiuti romani dopo la chiusura del TMB. Questa giunta votata con percentuali bulgare al X Municipio non ha portato niente a questo territorio, ne’ progetti di sviluppo ne’ decoro, infine trasforma Ostia Antica nella pattumiera dei romani. Vergogna!”. Cosi’ il consigliere Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e coordinatore romano.