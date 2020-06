Bordoni: Ostia, pedonalizzazione è progetto scellerato

Roma – “Nella mobilita’ l’Amministrazione usa due pesi e due misure; nel centro di Roma si aprono le Ztl mentre a Ostia si pensa solo alla pedonalizzazione, di cui la Lega chiede la revoca con l’individuazione di un percorso condiviso con le categorie produttive. La Giunta del X Municipio, a riprova di una gestione eterodiretta che risponde solo ai desiderata della Raggi al netto delle esigenze del territorio, va avanti senza ripensamenti. Un errore le cui conseguenze peseranno su residenti, cittadini, commercianti e turisti.”

“Interrompere la circolazione per un tratto di 4 km di lungomare, da via Giuliano da Sangallo a piazzale Cristoforo Colombo, comportera’ un disastro nella viabilita’ della zona in particolare nel fine settimana, in un cotesto di depressione economica, causata dal Covid, che ostacolera’ ogni possibilita’ di rilancio. Una decisione ‘aprioristica’ che, attraverso un’interpellanza alla sindaca, contestiamo apertamente. Siamo pronti ad un esposto alle autorita’ competenti contro questo progetto scellerato”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.