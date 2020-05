Bordoni: per famiglie Ostia domani solidarietà alimentare

Roma – “Garantire alle famiglie meno abbienti la possibilita’ di un aiuto alimentare durante l’emergenza Covid-19 e’ la priorita’ assoluta. Per questo voglio ringraziare Atef Metwally per aver coinvolto, a partire dal mese scorso, diverse realta’ del territoriali in circuito virtuoso di solidarieta’”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni in una nota.

“Una boccata d’ossigeno per chi in queste ore sta vivendo senza la garanzia di un reddito, essendo chiuse imprese, negozi e attivita’ produttive- aggiunge- Atef Metwally in rappresentanza della comunita’ egiziana spiega: E’ il momento provare a superare tutti insieme questa emergenza. La maggior parte della comunita’ egiziana, lavorando nell’ortofrutticolo, e’ riuscita a raccogliere 30 tonnellate di frutta e verdura veicolate attraverso la Croce Rossa alla citta’ di Roma e nei comuni di Monte Rotondo, Nettuno, Anzio e Fiumicino. Adesso abbiamo deciso di estendere l’iniziativa a chiunque abbia voglia di partecipare. Domenica 10 maggio si proseguira’ ad Ostia in viale dei Promontori dalle 11.00 alle 15.00 per un aiuto diretto che sia d’esempio per tutti, soprattutto nei confronti di un Governo che resta a guardare mentre i cittadini si aiutano tra loro”.