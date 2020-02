Bordoni: poco da festeggiare, Barberini riapre solo in uscita

Roma – “Domani riapre, solo in uscita, la stazione della metro A Barberini a Roma. Cosi’ comunica l’Atac e ci auguriamo che questa volta a questa nota non segua la solita smentita che ha accompagnato molte delle riaperture fantasma a cui siamo stati abituati negli ultimi nove mesi. La stessa sindaca ha ammesso che c’e’ poco da festeggiare e che un anno di lavori sono davvero troppi. Gli scrupolosi controlli degli impianti, speriamo fatti almeno in nome della sicurezza e non dell’incompetenza, hanno di fatto tolto certezze e stabilita’ al turismo, al Commercio e a tutta la mobilita’ romana.”

“Per la Capitale che compie i suoi primi 150 anni quello della sindaca e’ un magro bottino che restituisce alla citta’ una fermata della Metro dalla quale si puo’ uscire ma non entrare e senza contare che Cornelia nel Municipio XIII e’ ancora chiusa con il perdurare di cantieri infiniti su tutta la tratta. Roma merita davvero molto di piu'”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.