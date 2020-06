Bordoni-Politi: al Circo Massimo aspettiamo anche Pacetti

Roma – “In risposta al capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti che ha chiesto di rinviare il ritorno in Aula dei consiglieri di centrodestra ‘colpevoli’ di aver celebrato il 2 giugno in piazza del Popolo: Pacetti si comporta da Grinch del Campidoglio, e visto che il Natale e’ ancora lontano spera almeno di riuscire a rubare l’estate ai romani mentre augura alla destra quello che in realta’ spera per lui e la sua Giunta: di restare isolati, lontano dalla gente e dai problemi che ormai i cittadini sentono la necessita’ di rappresentare nelle piazze. Lega, FdI e FI il 2 giugno, ben oltre la mobilitazione politica, sono andati incontro proprio a queste esigenze in un clima di distensione e serenita’ di cui si sentiva estremo bisogno. Se il contagio si allontana, il popolo e le sue apprensioni rimangono, chi pensa di avere lunga vita nelle chat capitoline cominci a ragionare e preoccuparsi di questo. Pacetti si preparasse a vedere la partecipazione di centinaia di migliaia di persone al Circo Massimo i primi di luglio. Lo aspettiamo!”. Cosi’ in una i consiglieri della Lega Davide Bordoni e Maurizio Politi (Lega Salvini-premier).