Bordoni-Politi: per la capitale subito piano programmatico

Roma – Oggi negli uffici del segretario Matteo Salvini al Senato importante incontro tra i rappresentanti romani del gruppo capitolino della Lega e del gruppo regionale per fare il punto della situazione riguardo Roma e il Lazio. Rendono noto i consiglieri Davide Bordoni e Maurizio Politi. “Alla riunione hanno preso parte il coordinatore romano Claudio Durigon e il coordinatore regionale Francesco Zicchieri. C’e’ un grande sentore di cambiamento- spiegano Bordoni e Politi- l’intento e’ quello di esaminare le criticita’ della Capitale per poter predisporre un serio piano di proposte programmatiche per Roma. La Lega e’ il partito dei territori che mai come in questo periodo sono stati abbandonati dalla Raggi e dalla sua Giunta dalle porte girevoli. Forti del consenso che otterra’ il partito nelle prossime sfide elettorali, al termine delle regionali in Calabria ed in Emilia Romagna riprenderanno i sopralluoghi di Matteo Salvini sul territorio cittadino visitando personalmente quartieri e municipi. La Lega ha dimostrato di saper governare bene in tante regioni e puntiamo con lo stesso entusiasmo a dare un governo credibile per la Capitale d’Italia”. Cosi’ in una nota a firma dei consiglieri della Lega-Salvini premier in Campidoglio, Davide Bordoni e Maurizio Politi.