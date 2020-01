Bordoni-Politi: traffico da record, nessuna grande opera

Roma – “Per il traffico cittadino, Roma non solo e’ la citta’ piu’ congestionata d’Italia ma lotta con Bogota’ per essere la capitale piu’ caotica del mondo. Per il Rapporto Inrix, e’ seconda in tutto il mondo per ore perse nel traffico, preceduta solo dalla Capitale della Colombia. Inutile fare indagini sulla qualita’ della vita, magari a spese del Comune, di fronte a dati del genere. Le ricadute che emergono dall’analisi dei trend della mobilita’ e della congestione urbana in 200 citta’ per 38 Paesi non lasciano speranze a Roma che progressivamente in questi anni e’ scivolata sempre piu’ in basso.”

“Una media di 254 ore spese nel traffico e’ inaccettabile, il Pums della Giunta delle cose approvate ma non riuscite, rischia di restate l’ennesimo libro dei sogni: non si sono pianificate le grandi opere, mancano gli investimenti nel trasporto pubblico con manutenzione assente sul parco mezzi e stazioni metro chiuse per mesi o anni come Barberini. Nessuna soluzione concreta per un piano urbano della mobilita’ che tiene in considerazione di tutto tranne che i problemi del traffico. Altro che blocchi spot dei diesel Euro 6, stiamo parlando del vivere quotidiano, questo equivale a fregarsene dell’ambiente e della qualita’ di vita dei romani”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni e Maurizio Politi.