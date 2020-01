Bordoni: preoccupazione scelta Prefetto su commissariamento pulizie Atac

Roma – “Suscita preoccupazione il rilievo fatto dal Prefetto di Roma in Commissione parlamentare Antimafia dal momento che sarebbe in corso un’istruttoria per commissariare il contratto della commessa per i servizi di pulizia in Atac a seguito di un’interdittiva antimafia”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.

“Occorre incrementare ogni tipo di attivita’ di prevenzione e contrasto del crimine nei settori sensibili come le municipalizzate romane. È stata la stessa Atac a richiedere alla Prefettura di procedere al commissariamento e questo ci conforta ma sarebbe opportuno valutare di inserire sempre tutti gli strumenti utili nelle fasi di pubblicazione del bando e aggiudicazione della gara- conclude Bordoni- Le interdittive antimafia sono uno strumento prezioso di prevenzione ma il nostro invito per il futuro e’ di verificare prima tutte le potenziali criticita’ al fine di evitare possibili disservizi per i cittadini”.