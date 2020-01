Bordoni: progetto viaggio studenti, propongo ampliamento

Roma – “Il Giorno della memoria ci rimanda al 27 gennaio del 1945, quando il campo di concentramento di Auschwitz fu liberato. Partendo dalla fine di quella drammatica esperienza occorre oggi e sempre impegnarsi contro ogni forma di odio, cosi’ come contro ogni forma di antisemitismo. Nel 2006 insieme all’allora Sindaco Walter Veltroni partecipai ad un viaggio ad Auschwitz in cui toccai con mano l’importanza del valore della Memoria: per questo proporro’ all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Capitolina di sostenere ed ampliare il progetto dei ‘Viaggi della memoria’ degli studenti delle scuole romane a piu’ istituti possibili con l’obiettivo e la speranza di aumentare i testimoni, questo per dare forza incessante a quella radice indispensabile per la nostra democrazia”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, in un post su Facebook.