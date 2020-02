Bordoni: programma centenario Alberto Sordi è inadeguato

Roma – “La Raggi e la sua Giunta pretendono di ipotecare l’Estate romana per i prossimi tre anni quando non riescono ad organizzare un adeguato tributo ad Alberto Sordi nel centenario dalla sua nascita. Sul sito di Roma Capitale e’ infatti pubblicato il bando a sostegno delle iniziative culturali del triennio 2020-2022 per l’Estate romana a partire da quest’anno e per i prossimi tre.”

“I 5 Stelle programmano triennalmente le iniziative, anche al di fuori del periodo di legislatura, ma non sanno organizzare adeguatamente un Centenario. Per commemorare la nascita di Alberto Sordi, ambasciatore di Roma e dei romani nel mondo, ci si e’ limitati alle sole celebrazioni nella Villa romana dell’attore; e a questo punto ci si interroga come la sindaca o l’assessore competente non abbiano pensato a iniziative culturali piu’ specifiche e diffuse su tutto il territorio”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni.

“Da parte del Comune di Roma- aggiunge- era doveroso fare di piu’ e sicuramente meglio rispetto alla sola apertura della Villa al pubblico. Nessun evento che abbia coinvolto la citta’ in modo globale, ne’ un coordinamento con le strutture; invece che tutelare la nostra tradizione per mera incapacita’ si tradisce l’adeguata valorizzazione di una figura simbolo come quella di Sordi grande interprete della romanita’ in tutte le sue sfaccettature”.