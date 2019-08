Bordoni: Raggi campionessa di scaricabarile su cittadini

Roma – “Invece di pulire le strade di Roma e svuotare i cassonetti Virginia Raggi fa un’ordinanza che continua a penalizzare ulteriormente i cittadini. Decide che i romani debbano conferire i rifiuti in sacchetti trasparenti affinche’ i vigili possano controllarne il contenuto e multare chi sbaglia, fino a 500 euro. Un po’ come gli autovelox sulla Colombo con i limiti a 50 km/h a causa delle buche che l’Amministrazione non ripara, ora la sindaca vuole multare i cittadini che non si dotino ovviamente a loro spese di sacchetti trasparenti per gettare l’immondizia che nessuno raccogliera’ nei tempi previsti dai contratti di servizio”. Cosi’ il consigliere Davide Bordoni di Forza Italia, capogruppo in Assemblea capitolina, sull’ordinanza che impone conferimenti soltanto in sacchetti trasparenti. “Sto presentando un’interrogazione urgente contro l’ennesimo sopruso che questa Amministrazione allo sbando vuole perpetrare sui poveri cittadini ormai rassegnati al degrado che regna ovunque nella Capitale” conclude.