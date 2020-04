Bordoni: Raggi confondi piano ripartenza con mobilità green

Roma – “A Roma Nella Fase 2 c’e’ bisogno di dare delle risposte chiare che ancora non ci sono. Non bastano le sole idee per programmare la ripartenza, le risposte vanno trovate nel Piano mobilita’. La Raggi ha ragione quando afferma che i romani hanno tenuto un comportamento esemplare ma e’ proprio per questo che meritano rispetto. Nell’esporre i piani di convivenza con il Coronavirus la sindaca dimentica di dire che il trasporto pubblico della Capitale prima dell’emergenza era al collasso. Non e’ sufficiente rispolverare una visione green della Citta’ a linee generali. La maggior parte dei cittadini vive in aree periferiche e semi-centrali con evidenti problemi di spostamento.”

“Monopattini e bici posso essere utilizzati solo da una percentuale minima rispetto alle esigenze dei tantissimi romani che vivono in periferia. La Raggi parla di palliativi e strumenti marginali che non la assolvono dalla responsabilita’ di portare un piano per Roma degno di questo nome. Serviranno soprattutto aree di scambio tra mezzi privati e pubblici che possano davvero agevolare l’utenza. Per attuare un serio distanziamento sociale e garantire la salute dei cittadini sara’ necessario muoversi sul piano della concretezza e non su quello delle fantasie suggerite dal suo assessore alla mobilita’”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.